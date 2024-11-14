محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتفقدا حالة مصابي حادث المطرية في المستشفيات- صور

الدقهلية-رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، حالات المصابين بمستشفى المنزلة والمطرية العام، جراء وقوع حادث أتوبيس المطرية على طريق بورسعيد المطرية الجديد مساء أمس الأربعاء.

أسفر الحادث عن وفاة 12 مواطن وإصابة 23 مواطن آخرين تم نقلهم جميعا للمستشفيات الصحيه بمحافظة الدقهلية: "مستشفي المطرية- مستشفى المنزلة- والمستشفيات الصحية بمحافظة بورسعيد "مستشفى الزهور- مستشفى النصر- مستشفى 30 يونيو".

واطمئن محافظ الدقهلية على المصابين داخل أقسام المستشفى، إذ وجه الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة، بتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وتحويل الحالات الحرجة

للمستشفيات الجامعية والصحية بالمنصوره إذا استدعى الأمر ذلك.

والتقى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بعائلات المرضى، إذ أكد لهم على متابعة الحالة الصحية لذويهم بنفسه شخصيا، كما أنه لن يتركهم حتى يتماثلوا الشفاء تماما ويعودون لبيوتهم، مؤكدًا على تقديم الدعم الكامل لهم بكافة أنواعة.

وأمر اللواء طارق مرزوق، على الفور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف التعويضات المالية لأسر المتوفين وللمصابين، بالإضافة إلى تقديم الدعم الكامل لهم، موجها بسرعة الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن للمتوفين.

وأعرب المحافظ عن حزنه الشديد جراء وقع هذا الحادث المؤلم ووقوع ضحايا من أبناء مركز ومدينة المطرية، موجها التعازي والمواساة لأسر الضحايا في مصابهم الجلل.

وأعلن عن تواجده وسط أبناء المطرية لتقديم واجب العزاء فور وصول الجثامين لدفنهم.

وطمأن محافظة الدقهليةالمواطنين، أن فرق العمل الطبية داخل المستشفيات الصحية بالمطرية والمنزلة يقدمون الرعاية الطبية الكاملة للمرضى علي أكمل وجه وهناك متابعة دقيقه لحالات المرضي لحين امتثالهم تماما للشفاء.

وأكدت المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي أية شكاوى لتلبية احتياجاتهم فورًا من خلال الفرق العاملة على الأرقام التالية: "0502316644-0502314880-0502327792" من التليفون الأرضي أو المحمول على رقم 114 من التليفون الأرضي.