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رئيس النادي يكشف حقيقة وفاة لاعب كفر الشيخ أثناء مباراة في الممتاز "ب"

06:38 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

اللاعب محمد شوقي

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف المحاسب عبدالحميد مصطفى، رئيس نادي كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حقيقة وفاة لاعب الفريق الأول للكرة محمد شوقي أثناء مباراة الفريق مع القزازين في دوري القسم الثاني الممتاز "ب" كما يروج البعض على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأكد رئيس نادي كفر الشيخ في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن اللاعب محمد شوقي مازال على أجهزة التنفس الصناعي بمستشفى الزرقا في محافظة دمياط إثر تعرضه لأزمة قلبية جعلته يسقط على أرض الملعب مغشيًا عليه خلال الشوط الثاني من المباراة.

ونفى رئيس نادي كفر الشيخ وفاة اللاعب كما يروج البعض على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نتيجة بلع لسانه، وأنه ما زال يتلقى الإسعافات والعلاج بمستشفى الزرقا بمعرفة أطباء المستشفى.

وفاة لاعب كفر الشيخ وفاة لاعب أثناء مباراة اللاعب محمد شوقي مازال على أجهزة التنفس بمستشفى الزرقا في محافظة دمياط مباراة نادي كفر الشيخ مع القزازين
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