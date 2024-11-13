حقيقة الحمير المذبوحة والمسلوخة داخل قطعة أرض بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



كشف مصدر حقيقة ما جرى تداوله من صور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لـ"حمير مذبوحة"، بمحافظة القليوبية بعد أن تسببت في حالة من الجدل.

حمير داخل قطعة أرض

وكشف مصدر أن الصور المنتشرة لعدد كبير من الحمير والأحضنة المذبوحة والمسلوخة والمقطعة، بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، كانت داخل قطعة أرض بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، وبترخيص لهذا النشاط من أجل توريدها إلى السيرك القومي.

حقيقة الحمير المذبوحة

وأشار المصدر، أن الحمير والأحصنة هى أطعمة للحيوانات المفترسة، مثل الأسود والنمور وما شابه ذلك من الموجودة داخل السيرك القومي.

جدل على مواقع التواصل

وكان جدلا واسعًا جرى بين رواد مواقع التواصل بعد الترويج لصور حمير مذبوحة ومسلوخة داخل قطعة أرض بمحافظة القليوبية بعد أن ادعى البعض أنها من أجل بيع لحومها لمواطنين.