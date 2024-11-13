كامل الوزير: النقل العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي في العالم - صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن النقل أصبح العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي في العالم، منوهًا إلى أن كافة القطاعات الاقتصادية تعتمد على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة لتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار.

جاء ذلك في كلمته خلال الدورة الـ 37 لمجلس وزراء النقل العرب والذي تستضيفه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الأربعاء، بمقرها الرئيسي بأبي قير بالإسكندرية.

وأضاف الوزير أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع الدول العربية في كافة المجالات وفى مقدمتها قطاع النقل، منوهًا إلى تنفيذ مصر خطة للتعاون مع السودان لرفع كفاءة الرصيف الحالي لميناء وادي حلفا لتفعيل دور هيئة وادي النيل للملاحة النهرية.

وأشار إلى مشروع الربط السككى الذي انتقل من مرحلة الدراسات إلى مرحلة التنفيذ لما يعود بالنفع على البلدين من خلال زيادة حركة نقل الركاب والبضائع في السودان، فضلًا عن تنفيذ الخط الأول من مشروع القطار السريع السخنة - مطروح بطول 660 كم بالقرب من الحدود المصرية الليبية كمنظومة نقل سريع تربط لأول مرة بين البحرين الأحمر والمتوسط.

واعتبر الفريق كامل الوزير، أن القطار يمكن أن يكون نواة لمشروع استراتيجي أكبر للربط السككى بين الدول العربية في شرق وغرب وشمال أفريقيا، منوهًا إلى وجود تعاون وثيق مع الأشقاء في الأردن والعراق من خلال شركة الجسر العربي.