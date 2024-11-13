الرحلة الثانية خلال نوفمبر.. السفينة السياحية LIRICA تصل ميناء الإسكندرية- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

وصلت السفينة السياحية MSC LIRICA""، صباح اليوم الأربعاء، محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية على متنها 1970 سائحًا و 737 من طاقم البحارة من جنسيات مختلفة، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

وتعد تلك الزيارة الثانية خلال شهر نوفمبر التي تجريها السفينة السياحية MSC LIRICA"" والتي ترفع علم بنما إلى ميناء الإسكندرية خلال رحلتها في موانئ البحر المتوسط.

كان في استقبال السفينة السياحية عند رباطها على رصيف محطة الركاب البحرية كل من اللواء بحري هشام صفوت، نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية للتشغيل، وعبد الوهاب محمد، مدير مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، وأمل العرجاوي، مدير مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية.

ونظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتنسيق مع الميناء مراسم استقبال وعروض فنية وفلكلورية نالت إعجاب السائحين الذي تفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغاني.

وأوضح اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إنه جرى إنهاء إجراءات استقبال السياح خلال دقائق معدودة، منوهًا أنه من المقرر توجه السائحين لزيارة المزارات السياحية بالإسكندرية ثم العودة مرة أخرى لاستكمال مسار الرحلة إلى ميناء سبليت بكرواتيا.

وأكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، توفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلى المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر المتوسط.









