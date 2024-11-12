بعد إثارتها للجدل.. القبض على الطبيبة وسام شعيب

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

ألقت أجهزة الأمن القبض على الطبيبة وسام شعيب، صاحبة واقعة الفيديو المثير للجدل، المعروف إعلاميًا بفضح أسرار المرضى، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، وفق ما نقله الإعلامي عمرو أديب على الهواء عن مصدر أمني، لم يسمه.

وأثارت الدكتورة وسام شعيب، طبيبة أمراض النساء والتوليد، الجدل بعد نشرها فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يتناول ما وصفته بحالات الحمل غير الشرعي. الفيديو، الذي انتشر بسرعة، أثار ردود فعل متباينة بين الجمهور والمجتمع الطبي.

في الفيديو، تحدثت الدكتورة وسام عن تزايد حالات الحمل غير الشرعي بين الفتيات، وأشارت إلى عدد من حالات الولادة الناتجة عن حمل سفاح، منها حالة لقاصر تبلغ من العمر 14 عامًا، وتحمل جنينًا في الشهر الثامن، وحالة أخرى لسيدة تؤجر شابًا لكتابة الجنين باسمه بعد الولادة، وواقعة لسيدة خانت زوجها مع شاب صغير، وصدر حكم بحبسها بعد تلبسها بعلاقة غير شرعية، وغيرها من الحالات.

ورغم أن الطبيبة أكدت أنها لم تذكر أي أسماء أو تفاصيل شخصية، وأن هدفها كان تقديم نصائح طبية وتوعوية للمجتمع، إلا أن الفيديو لم يمر دون انتقادات. فقد اعتبر العديد من الأطباء والجمهور أن الفيديو ينتهك خصوصية المرضى ويخالف أخلاقيات المهنة الطبية.

وفي دفاعها عن نفسها، أوضحت الدكتورة وسام أن الفيديو كان يهدف إلى تسليط الضوء على مشكلة اجتماعية خطيرة، وأنها لم تقصد الإساءة أو انتهاك الخصوصية. وأكدت أنها ستتعاون مع التحقيقات لتوضيح موقفها.

نتيجة لذلك، قررت نقابة الأطباء تحويل الدكتورة وسام للتحقيق للنظر في الاتهامات الموجهة إليها بانتهاك أخلاقيات المهنة.

وأعلنت النقابة العامة للأطباء تلقيها شكاوى ضد الطبيبة، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن تشهيرًا بالمرضى واستخدام ألفاظ لا تليق، مما يمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري. وأكدت النقابة في بيان صحفي أنها أحالت الشكاوى إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية تسيء للمريض والمهنة.

وأكدت النقابة أنها تتعامل بحسم مع أي مخالفات لأعضائها، وأن أي طبيب يخرج عن قواعد وآداب المهنة يتم إحالته للتحقيق وللهيئة التأديبية لتحديد العقوبة المستحقة، والتي قد تصل إلى الشطب من جدول النقابة، مما يمنعه من ممارسة مهنة الطب. وأشارت النقابة إلى أن لائحة آداب المهنة تنص على ضرورة أن يكون الطبيب قدوة حسنة في المجتمع، ملتزمًا بالمبادئ والمثل العليا، وأمينًا على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية، مع مراعاة الأمانة والدقة في جميع تصرفاته.

وفي تطور جديد للواقعة، أعلنت نقابة الأطباء أنها ستعقد جلسة استماع للدكتورة وسام في الأسبوع المقبل للنظر في القضية.

فيما أبدى عدد من زملائها الأطباء دعمهم لها، مؤكدين على أهمية التوعية الطبية مع احترام خصوصية المرضى.

في سياق متصل، قررت هيئة النيابة الإدارية فتح تحقيق في واقعة الفيديو المنسوب لطبيبة النساء والتوليد الشهيرة، الدكتورة وسام شعيب، والذي تحدثت فيه عن أسرار بعض المرضى. وكلف المستشار عبد الراضي صديق، رئيس الهيئة، وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، برئاسة المستشارة بريهان محسن، بفحص ما تم رصده من تداول الفيديو، الذي قد يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب.

وتستمر القضية في إثارة الجدل والنقاشات حول حدود التوعية الطبية وحقوق المرضى في الخصوصية، في عصر وسائل التواصل الاجتماعي.

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