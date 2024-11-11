بعد موجة انتقادات.. نقل سوق اليوم الواحد من ميدان سعد زغلول بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

قررت الغرفة التجارية بالإسكندرية نقل سوق اليوم الواحد للمزارعين من موقعه الحالي في ميدان سعد زغلول إلى جراج سينما أمير بمحطة الرمل، مع تغيير موعده ليكون يوم الخميس من كل أسبوع بدلًا من السبت.

جاء هذا القرار بعد موجة من الانتقادات التي طالت الموقع الأول للسوق، حيث اعتبر البعض أن إقامة سوق للخضروات والفواكه في ميدان سعد زغلول غير ملائمة للمكان الذي يُعد منطقة سياحية هامة على الكورنيش.

وأكدت الغرفة التجارية أن نقل السوق إلى جراج سينما أمير بمحطة الرمل سيساهم في استقبال عدد أكبر من المواطنين، وفي الوقت نفسه يوفر مكانًا مناسبًا للمزارعين لعرض منتجاتهم.

وفي بيان رسمي، أوضحت الغرفة التجارية بالإسكندرية أن نقل السوق يهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الناس لزيارة السوق وتجربة جديدة ومختلفة.

وأعلنت الغرفة أن السوق سيُقام يوم الخميس من كل أسبوع بدلًا من السبت، مما يتيح للزوار قضاء نهاية أسبوع مميزة.

وأشارت الغرفة إلى أن الموعد المقبل للسوق سيكون يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر، في جراج سينما أمير بمحطة الرمل.

ودعت الغرفة الجميع للمشاركة في هذه التجربة الفريدة في الإسكندرية، حيث يُعد سوق المزارعين الأول من نوعه في المدينة، ويوفر المنتجات الزراعية مباشرة من المزارعين إلى المستهلكين.

وأكدت الغرفة أن السوق سيتيح للزوار الحصول على احتياجاتهم من المنتجات الزراعية بجودة عالية وأسعار مخفضة، وسيكون متاحًا بشكل أسبوعي على مدار السنة، مما يضمن توافر الجودة والسعر المناسبين دائمًا.

وكان المنتقدون قد أشاروا إلى أن ميدان سعد زغلول محاط بمنشآت تاريخية ومباني دبلوماسية وفندقية، ويقع أمام كورنيش البحر مباشرة، مما يجعل من غير المناسب إقامة سوق في هذا الموقع، مطالبين بنقل السوق الذي تم افتتاحه حديثًا في 26 أكتوبر الماضي إلى مكان آخر.

وتزامنًا مع موجة الانتقادات، كانت الغرفة التجارية بالإسكندرية قد أجلت إقامة السوق يوم السبت الماضي في موقعه بميدان سعد زغلول، وعللت هذا القرار بسبب توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتقلبات الطقس.

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