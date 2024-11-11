كان بيساعد.. مصرع مدرس صعقًا داخل مدرسة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي مدرس بالحصة، مصرعه صعقًا بالتيار الكهربائي، أثناء تركيب موتور مياه داخل مدرسة تابعة لإدارة الدلنجات التعليمية.

استقبل مستشفى الدلنجات العام طه علي راف الله، مدرس بالحصة في مدرسة عبد العاطى رحيم التابعة للإدارة التعليمية بمركز الدلنجات، مقيم بناحية أبو طاحون التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة، بفعل صعق كهربائي.

بسؤال العاملين بالمدرسة، أقروا بأنه أثناء مساعدة المجنى عليه سباكًا في تركيب موتور مياه خاص بالمدرسة، تعرض للصعق بالتيار الكهربائي.

حرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثة عقب إجراء التحريات الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.