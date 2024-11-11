عودة الجمبري والموسى.. افتتاح موسم الصيد في بحيرة قارون -صور

الفيوم ـ حسين فتحى:

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، افتتاح موسم الصيد ببحيرة قارون، بعد انتهاء قرار حظر الصيد لمدة شهرين.

جاء هذا بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتورة نسرين عز الدين مستشار المحافظ لشئون الثروة السمكية، والمهندس عبد العليم أمين مدير عام منطقة وادى النيل للثروة السمكية بالفيوم، والدكتور حسام شعبان رئيس فرع جهاز شئون البيئة، عادل أمين رئيس جمعية قارون للثروة السمكية.

وأعرب محافظ الفيوم، عن سعادته بمشاركة الصيادين فرحتهم بافتتاح موسم الصيد ببحيرة قارون، وعودة الحياة مرة أخرى للبحيرة بعد سنوات من المعاناة.

وأوضح الأنصاري، أن باكورة إنتاج بحيرة قارون من أسماك الجمبري والموسى، يمثل ثمرة للعديد من التداخلات والجهود الدؤوبة مع الجهات ذات الصلة، لإعادة التوازن البيئي للبحيرة، مثل جهاز حماية وتنمية البحيرات، ووزارة الصحة، ووزارة البيئة، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وجامعة الفيوم، ومركز البحوث الزراعية، وشركة إميسال للأملاح والمعادن، وغيرها من الجهات ذات الصلة، مثمناً جهود الدكتورة نسرين عز الدين وفريقها العلمي المعاون، في إجراء الدراسات العلمية الخاصة بهذا الشأن، والمتابعة الدقيقة لحالة بحيرة قارون، وجهود مكافحة طفيل الأيزوبودا، وتزويد البحيرة بزريعة أمهات الموسى، والجمبري.

وأضاف، أن محطات الصرف الصحي التي يجري تنفيذها حالياً لتخدم القرى القريبة من بحيرة قارون، سوف تؤدي إلى تحسين جودة المياه التي تصب في البحيرة، موضحاً أن هذه المحطات تشمل 8 محطات ضمن القرض الأوروبي، و6 محطات تخدم القرى المبللة، إضافة إلى 10 محطات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من هذه المحطات سيدخل حيز الخدمة خلال العام القادم 2025، وستدخل باقي المشروعات حيز الخدمة تباعاً حتى نهاية عام 2028.

ولفت محافظ الفيوم، إلى جهود الدولة في حماية وتنمية البحيرات، وتوجيهات القيادة السياسية ببذل كافة الجهود اللازمة لإعادة بحيرة قارون إلى سابق عهدها، كونها من أهم الموارد والكنوز الطبيعية في مصر، كما تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل ومصدر رزق للكثير من أبناء الفيوم.

وتابع المحافظ، أن جهود إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون بدأت قبل 8 سنوات، وتم تكثيف الجهود خلال السنوات الخمس الأخيرة من خلال شراكات مع الجهات المتخصصة وخطط علمية مدروسة بدقة، موضحاً أنه تم إنزال أمهات الموسى ببحيرة قارون قبل عامين من الآن، وبعد متابعة دقيقة للبحيرة كان القرار بإنزال زريعة الجمبري التي بلغت 6 ملايين زريعة على دفعات خلال أسبوع واحد، سيتم زيادتها خلال الفترة القادمة إلى 20 مليون زريعة من الجمبري.

وأكد محافظ الفيوم، أن بحيرة قارون لها طبيعة خاصة، كونها مغلقة ومحافظة الفيوم غير ممطرة، لكن البحيرة شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة في خواصها المائية ونسبة الملوحة بها، وحالياً تمر البحيرة بمرحلة تعافي، الأمر الذي يتطلب تضافر جهودنا جميعاً للحفاظ على هذا الكنز الطبيعي، مشيراً أن بحيرة قارون سيتم تزويدها بأصناف متنوعة وكميات كبيرة من الأسماك والقشريات خلال المرحلة القادمة، خاصة أسماك البلطي والموسى، وستقوم المحافظة قريباً بإعلان خطة العام القادم من الأصناف والكميات التي سيتم تزويد البحيرة بها.

ووجه محافظ الفيوم، رئيس جمعية قارون لتنمية الثروة السمكية، بإعفاء الصيادين من مقابل ال5% الذي تتقاضاه الجمعية من الصيادين كرسوم عند توريد الأسماك للجمعية، وذلك بهدف تشجيع الصيادين ورفع العبء عن كاهلهم.

وأعرب صيادو بحيرة قارون، عن سعادتهم البالغة بزيارة محافظ الفيوم، ومشاركته احتفالهم ببدء موسم الصيد واستجابته السريعة لمطالبهم وتلبية احتياجاتهم.