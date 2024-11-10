إعلان

ضبط طن شطة و115 صفيحة جبنة فاسدة في الدقهلية (صور)

06:27 م الأحد 10 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ضبط طن شطة و115 صفيحة جبنة فاسدة في الدقهلية
  • عرض 10 صورة
    ضبط طن شطة و115 صفيحة جبنة فاسدة في الدقهلية
  • عرض 10 صورة
    ضبط طن شطة و115 صفيحة جبنة فاسدة في الدقهلية
  • عرض 10 صورة
    ضبط طن شطة و115 صفيحة جبنة فاسدة في الدقهلية
  • عرض 10 صورة
    ضبط طن شطة و115 صفيحة جبنة فاسدة في الدقهلية
  • عرض 10 صورة
    ضبط طن شطة و115 صفيحة جبنة فاسدة في الدقهلية
  • عرض 10 صورة
    ضبط طن شطة و115 صفيحة جبنة فاسدة في الدقهلية
  • عرض 10 صورة
    ضبط طن شطة و115 صفيحة جبنة فاسدة في الدقهلية
  • عرض 10 صورة
    ضبط طن شطة و115 صفيحة جبنة فاسدة في الدقهلية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية - رامي محمود:

نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في الدقهلية حملة مكثفة بقيادة الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائي، وبمرافقة الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة الأغذية، على عدد من المنشآت الغذائية بمركز ومدينة السنبلاوين.

أسفرت الحملة عن ضبط 115 صفيحة جبنة منتهية الصلاحية داخل معمل منتجات ألبان بقرية برقين.

كما عثرت الحملة على 30 شيكارة ملح، منها 20 شيكارة منتهية الصلاحية و10 أخرى يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وصرح الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائي، في تصريحات صحفية اليوم، أن المضبوطات شملت أيضًا 30 عبوة جبنة مجهولة المصدر وغير مدوّن عليها أي بيانات، حيث تم سحب عينات منها للتحليل، بالإضافة إلى تحرير محضر لوجود خطر داهم في المنشأة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة لبنى عابد، مدير إدارة مراقبة الأغذية، أن الحملة قامت بتفتيش إحدى شركات العطارة في نطاق السنبلاوين، وتم ضبط طن من الشطة مجهولة المصدر، وتم إبلاغ الجهات المختصة لعدم وجود ترخيص، بجانب تحرير جنحة لنقص الاشتراطات.

مديرية الصحة في الدقهلية إدارة مراقبة الأغذية الدكتور تامر الطنبولي جبنة فاسدة في الدقهلية سلع منتهية الصلاحية الدقهلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور.. محافظ أسوان يفتتح مؤتمر "دعم الصناعة والاستثمار"

إعلان

إعلان

المركزي: التضخم الأساسي يتراجع إلى 24.4% بأكتوبر للمرة الثانية
موعد زيادة الإيجارات القديمة كل ما تريد معرفته عن حكم "الدستورية العليا"