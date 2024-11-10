ضبط طن شطة و115 صفيحة جبنة فاسدة في الدقهلية (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في الدقهلية حملة مكثفة بقيادة الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائي، وبمرافقة الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة الأغذية، على عدد من المنشآت الغذائية بمركز ومدينة السنبلاوين.

أسفرت الحملة عن ضبط 115 صفيحة جبنة منتهية الصلاحية داخل معمل منتجات ألبان بقرية برقين.

كما عثرت الحملة على 30 شيكارة ملح، منها 20 شيكارة منتهية الصلاحية و10 أخرى يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وصرح الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائي، في تصريحات صحفية اليوم، أن المضبوطات شملت أيضًا 30 عبوة جبنة مجهولة المصدر وغير مدوّن عليها أي بيانات، حيث تم سحب عينات منها للتحليل، بالإضافة إلى تحرير محضر لوجود خطر داهم في المنشأة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة لبنى عابد، مدير إدارة مراقبة الأغذية، أن الحملة قامت بتفتيش إحدى شركات العطارة في نطاق السنبلاوين، وتم ضبط طن من الشطة مجهولة المصدر، وتم إبلاغ الجهات المختصة لعدم وجود ترخيص، بجانب تحرير جنحة لنقص الاشتراطات.