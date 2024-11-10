اجتماع موسع لبحث تطوير العملية التعليمية في القليوبية -صور

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا موسعا، اليوم، مع عدد من مديري المراحل التعليمية عام وفني، وهي المراحل: "الابتدائية، الإعدادية، الثانوية".

جاء ذلك بمشاركة مدير إدارة التجريبيات، رياض الأطفال، التعليم التجارى والفندقى، والتعليم المزدوج، والتعليم الصناعي، لمناقشة عدة موضوعات هامة خاصة بانتظام العملية التعليمية داخل مدارس القليوبية، بحضور إبراهيم الصغير مدير التعليم العام بالمديرية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أن الاجتماع جاء تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

واستهل وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بالحضور والتعرف عليهم، وتم مناقشة تنفيذ تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتنفيذ يوم دراسي تمارس فيه الأنشطة التربوية خلال اليوم الدراسي.

كما وجه مدير تعليم القليوبية، بتوزيع الطلاب على الأنشطة المختلفة الرياضية والثقافية والفنية، في ضوء إمكانيات كل مدرسة، مطالبا الجميع بالعمل علي عودة المدرسة لدورها الحقيقي ودمج التكنولوجيا في التعليم من خلال الاهتمام بمشاهدة القنوات التعليمية ومتابعة المنصات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، والدخول لبنك المعرفة ليكتسب الطلاب المهارات والمعارف المتنوعة.

وفى نهاية الاجتماع، أكد وكيل الوزارة، ضرورة المتابعة الفعالة والمستمرة للمدارس، والتأكيد على الالتزام بالحضور والانصراف، وتنفيذ التعليمات والقرارات الضرورية والمنظمة للعمل داخل المدارس.