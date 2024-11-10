6 ملايين راكب سنويًا.. كيف تحول برج العرب لأول مطار أخضر في مصر؟ - صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

من أجل تلبية احتياجات النمو السريع في أعداد المسافرين وتطبيق أعلى المعايير العالمية وأفضل جودة من الخدمات، بدء العد التنازلي للتشغيل الفعلي للمبنى الجديد بمطار برج العرب، والذي يضع المطارات المصرية ‏على خارطة المطارات الخضراء صديقة البيئة.

2010 البداية

على بُعد حوالي 40 كيلومتر غربي الإسكندرية، وفي العام 2010، افُتتح مطار برج العرب الدولي على مساحة 24 ألف م²، تستوعب مليون و200 ألف راكب سنويًا، ومواقف تستوعب 11 طائرة من مختلف الطرازات، ومبنى من 3 طوابق، تحتوي على 18 كاونتر للحقائب.

ويوفر مطار برج العرب رحلات دولية إلى بعض الوجهات في الشرق الأوسط وأوروبا، ويلعب دورًا مهمًا في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم السفر والشحن الجوي وزيادة الاتصالات الجوية.

المطار الوحيد

في يوليو 2012 أغُلق مطار النزهة أول وأقدم الإسكندرية والذي ظل يعمل منذ إنشائه عام 1947، وتبلغ مساحته 3.36 مليون متر مربع، ويستوعب 600 راكب/ ساعة ويبعد نحو 6 كيلومترات عن وسط المدينة، ليصبح برج العرب المطار الوحيد في الإسكندرية.

ولدعم مكانة مطار برج العرب كمحور إقليمي للنقل الجوي في الإسكندرية، ليتواكب مع النمو المتزايد والمتوقع في حركة النقل الجوي، شهد المطار مؤخرًا عمليات تطوير وتوسعة كبيرة.

‏وشمل التطوير تدشين مبنى ركاب جديد صديق للبيئة، وهو أول مبنى من هذا النوع في مصر، بطاقة استيعابية تصل إلى 4 ملايين و800 ألف راكب، بالإضافة إلى تطوير مبنى الركاب رقم 1 ليصل إجمالي سعة المطار إلى 6 ملايين راكب سنويًا.

16 طائرة

ووفقًا للمهندس أحمد السيد، رئيس قطاع الهندسة المدنية والمعمارية بالشركة المصرية للمطارات، جرى تصميم المبنى باستخدام أحدث التقنيات العالمية في جميع الأنظمة المستخدمة مع مراعاة سبل الراحة للركاب والمرافقين ليتوائم مع المطارات العالمية.

وأشار إلى أن مبنى الركاب الجديد رقم 2 أنشئ على مساحة إجمالية تبلغ 40 ألف متر مسطح، ويضم ترماك جديد بمساحة 120 ألف متر مسطح ليسع 16 طائرة متوسطة الحجم، وموقف سيارات يسع 1000 سيارة و51 ميني باص و15 أتوبيس.

وأوضح رئيس قطاع الهندسة المدنية والمعمارية بالشركة المصرية للمطارات، أن المبنى جرى تجهيزه ليضم مباني خدمية تشمل 3 محطات كهرباء، ومحطة معالجة مياه الصرف، وورشة صيانة لمعدات المطار، ومحطة رفع المياه، بالإضافة إلى خزان مياه.

صديق للبيئة

وتشمل المكونات الرئيسية للمبنى الجديد رقم 2 عدد 40 كاونتر لـ Check-In20 و20 كاونتر للجوازات بصالة السفر و20 كاونتر للجوازات بصالة الوصول و5 سيور للحقائب بصالة الوصول.

وروعي في تصميم المبنى استراتيجيات التنمية المستدامة ليصبح أول مبنى صديق للبيئة في المطارات المصرية، من خلال وجود مساحات بالمبنى تعتمد على الإضاءة الطبيعية بجانب الإضاءة الصناعية LED بما يسهم في توفير استهلاك الطاقة والحد من التلوث.

مانع للضوضاء

ويضم المبنى منطقة متكاملة للخدمات ومزود بأحدث الأنظمة الفنية والتكنولوجية في مجال إنشاء المطارات على مستوى العالم، ويعتمد على الطاقة الشمسية لتوفير 100% من احتياجات الكهرباء نهارًا.

ويستخدم المبنى الجديد نظام الإضاءة الصديق للبيئة LED Lighting Equipment، ونظام تكييف VRV صديق للبيئة لتقليل استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى أنظمة حديثة للإنذار ومكافحة الحرائق وأنظمة أمنية متطورة.

ويعتمد تصميم المبنى الجديد على الواجهات الزجاجية لسماح مرور الضوء بالنهار ومنع الحرارة والضوضاء، فيما جرى تنفيذ أعمال السقف الداخلي أيضًا بنظام المانع للضوضاء.

مصري ياباني

ووصف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، تشغيل مبنى الركاب الجديد بمطار برج العرب بأنه يعد خطوة نوعية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية كونه أيقونة موجودة على أرض مدينة الإسكندرية ومنطقة الساحل الشمالي.

وأشار إلى أن التطوير جرى تنفيذه بتعاون استثماري مصري ياباني من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، مضيفا بأن توسعة المطار تعكس رؤية الدولة الطموحة لتلبية احتياجات النمو السريع في أعداد المسافرين.

وأضاف أن المبنى الجديد يعتمد على تقليل الانبعاثات الكربونية وتوليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، منوهًا أن المطار يضم أحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية المتاحة في مجال المطارات عالميًا.

قرية البضائع

يشار إلى أن مطار برج العرب يحتوي على قرية للبضائع تسع طاقاتها 10 آلاف طن سنويًا من البضائع، ومزود بغرفة حديثة لمراقبة الكاميرات، ومنظومة سيور حقائب متطورة تحتوي على عدد جهازين CTX وهو نظام متطور لنقل حقائب الركاب بشكل أكثر أمانًا وتقدمًا.

ولراحة الركاب ومرافقيهم، جرى تخصيص منطقة لانتظار المستقبلين والمودعين تقع على مساحة 600 متر، وتوفير أماكن للكافتيريات والمطاعم وأماكن تجارية لتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم

ويضم المطار قرية للبضائع تقع على مساحة 16 ألف و714 متر مربع، ووجود عدد من المساحات لاستخدامها كمحلات تجارية ومطاعم وكافيتريات لخدمة المسافرين والمستقبلين والمودعين.