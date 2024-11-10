غداً.. جامعة قناة السويس تُنظم ملتقى توظيف لشباب الخريجين

الإسماعيلية - مصراوي:

تُنظم جامعة قناة السويس، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصينية في مصر، مُلتقى توظيف لطلاب وخريجي جامعة قناة السويس والجامعات الأخرى ، وذلك غداً الاثنين بحديقة النجمة، أمام مبنى رئاسة الجامعة الجديدة، في تمام الساعة 10 صباحاً تحت شعار "ملتقى توظيف الشركات الصينية.. مستقبلك بين ايديك".

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن هذا الملتقى يهدف إلى تقديم فرص عمل متميزة للطلاب والخريجين في مختلف التخصصات، تشمل الترجمة، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، التجارة، العلوم، وغيرها من التخصصات المطلوبة، والتي تتماشى مع احتياجات الشركات الصينية الاستثمارية العاملة في مصر.

وأوضح أنه سيكون على المتقدمين المهتمين حضور الملتقى مصطحبين سيرهم الذاتية بصيغة ورقية، وأيضًا نسخة رقمية محفوظة على "سى دي" أو "فلاشة".

يُذكر أن هذا الحدث ينظمه معهد كونفوشيوس بالإسماعيلية، الذي يُعتبر بيت اللغة والثقافة الصينية بإقليم القناة، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف تنفيذي من الدكتور حسن رجب، المدير التنفيذي المصري لمعهد كونفوشيوس.

ويأتي هذا التعاون بين جامعة قناة السويس والغرفة التجارية الصينية في مصر تأكيداً على العلاقات الثنائية بين مصر والصين وسعياً لدعم الشباب المصري، من خلال إتاحة فرص العمل المباشرة لهم، حيث ستكون هذه الفعالية بمثابة جسر يربط الطلاب والخريجين مع الشركات الصينية التي تعمل في مصر وتساهم في تنمية الاقتصاد المحلي.