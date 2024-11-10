"سياحة الإسكندرية" تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج التعليم التبادلي لإدارة المطاعم -صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

احتفلت كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج التعليم التبادلي لإدارة وتشغيل المطاعم للعام الجامعي 2023/ 2024 وذلك بمكتبة الإسكندرية.

حضر الاحتفالية كل من الدكتورة حنان العصار، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نشوى فؤاد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا عز الدين، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سمر القصراوي المدير التنفيذي للبرامج الجديدة والمتخصصة بالكلية.

وأشارت الدكتورة عبير عطية، عميد كلية السياحة والفنادق، إلى أن برنامج التعليم التبادلي بدأ عام 2020 بالتعاون بين جامعة الإسكندرية ممثلة في كلية السياحة والفنادق وإحدى الشركات الكبرى، لمساعدة الطلاب على الدراسة والعمل معًا وتخريج طالب مؤهل لسوق العمل.

وأكد الدكتور محمد كمال، منسق البرنامج بالكلية، أهمية وجود هذا النوع من التعليم غير التقليدي، منوهًا أن البرنامج يربط التعليم بالصناعة ويلبي احتياجات سوق العمل ويساعد في بناء اقتصاد الدولة.