مولد الشيخ حشاش.. احتفال سنوي يجمع قبائل جنوب سيناء - صور

جنوب سيناء – رضا السيد :

في أعماق صحراء جنوب سيناء، وعلى بعد 20 كيلو متر من منطقة سرابيط الخادم الأثرية، تقام سنويًا احتفالية بدوية عريقة تحمل اسم "زوارة الشيخ حشاش"، يجتمع فيها أبناء قبيلة الحماضه والقبائل البدوية المجاورة للاحتفال بذكرى أحد أولياء الله الصالحين، وتجديد العهود والتواصل الاجتماعي.

وكشف يوسف بركات، من بدو مدينة أبوزنيمة، أن الشيخ حشاش هو أحد مشايخ قبيلة الحماضه، مشيرا إلى أن ضريحه يقع وسط منطقة المقابر الخاصة بأودية مدينة أبوزنيمة، وتحديدًا على بعد 20 كيلو متر من منطقة سرابيط الخادم الأثرية، ويقام له مولد سنوي في شهر سبتمبر من كل عام، ويطلق عليها أهل البادية "زوارة الشيخ حشاش".

وأوضح "بركات"، أن قبيلة الحماضه، تستقبل الزوار الذين يأتون من كافة مدن محافظة جنوب سيناء، وأيضًا المحافظات الأخرى لحضور الزوارة التي تستمر على مدار يومين، وفيهم يجتمع أهل البادية داخل بيوت الشعر "الخيام"، ويلقوا تكريم من قبيلة الحماضه.

وأشار إلى أن "الزوارة" بالنسبة للقبائل البدوية حدث اجتماعي هام ينتقل فيه البدو من مختلف القبائل للإقامة بجوار الأضرحة، ويجري ذبح الماعز عن كل عائلة وطهيها وتوزيع اللحوم على كل الزائرين مع صنع خبز الفراشيح البدوي، مؤكدًا أن في "الزوارة" تحلو الأحاديث مع الأصدقاء، وإقامة السمر والغناء مع الرقص الرفايحي المميز في ضوء القمر.

وذكر أن باب الضريح مفتوح على مدار العام، ويدخل فيه المواطنون يدعون وينذرون وهبات في حالة تحقيق أمنياتهم، ويتركون مبالغ مالية قبل أن ينصرفوا، لافتًا إلى أنه على الرغم من أن الضريح يوجد في منطقة صحراوية وبابه مفتوح باستمرار، إلا أن النقود تظل بداخله حتى يأتي أحد من قبيلة الحماضه يجمعها ويوزعها على المحتاجين.