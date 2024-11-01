حسن الخاتمة.. وفاة مؤذن أثناء فتح باب المسجد للصلاة في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت قرية القلج بمحافظة القليوبية اليوم الجمعة، وفاة المؤذن عطا الله حجاب، أثناء فتحه باب المسجد أمام المصلين ليباشر عمله كمؤذن.

ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو المؤذن أثناء فتحه الباب وعقب ذلك توفي على الفور.

وذكر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعقيبا على ذلك الفيديو، أن الفقيد مشهود له بالخير والأعمال الصالحة وانه مؤذن منذ سنوات للمسجد، داعين الله له بالرحمة والمغفرة.

وعلق خطيب مسجد الرحمن بقرية القلج التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، على وفاة عطاالله محمد حجاب، أنه يعرفه منذ عمله بالمسجد منذ عام 2013 وأنه رغم كبر سنه (في الثمانين من عمره) إلا أنه كان حريصا على الصلاة في وقتها وفتح المسجد أمام المصلين.

وأشار إلى أنه كان دائم حضور دروس العلم معه في المسجد وأنه كان محباً ومتقناً في علمه والجميع يشهد له بالأعمال الطيبة.

وتابع، أن وفاته الطيبة على حسن الخاتمة والتى يستحقها وندعو الله له بالرحمة والمغفرة.

وشيع أهالي قرية القلج التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط أحزان الجميع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.