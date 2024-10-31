الاتحاد السكندري يكشف عن تصميم حافلته الجديدة (صور)

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الإسكندرية - محمد البدري:

أعلن نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، تصميم الحافلة الخاصة بالفريق، في شكلها الجديد، لتكون جاهزة لتحركات الفريق الأول في مبارياته المختلفة هذا الموسم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد السكندري عبر موقع التواصل الاجتماعي التصميم الجديد للحافلة، التي زُيّنت بشعار النادي ولون الفريق الأخضر المميز.

ويفتتح زعيم الثغر مشواره في الدوري المصري غدًا الجمعة، بمواجهة فريق فاركو مع بداية الموسم.