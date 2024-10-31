إعلان

الاتحاد السكندري يكشف عن تصميم حافلته الجديدة (صور)

06:19 م الخميس 31 أكتوبر 2024
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    الاتحاد السكندري يكشف عن تصميم حافلته الجديدة (8)
  • عرض 16 صورة
    الاتحاد السكندري يكشف عن تصميم حافلته الجديدة (7)
  • عرض 16 صورة
    الاتحاد السكندري يكشف عن تصميم حافلته الجديدة (6)
  • عرض 16 صورة
    الاتحاد السكندري يكشف عن تصميم حافلته الجديدة (3)
  • عرض 16 صورة
    الاتحاد السكندري يكشف عن تصميم حافلته الجديدة (4)
  • عرض 16 صورة
    الاتحاد السكندري يكشف عن تصميم حافلته الجديدة (2)
  • عرض 16 صورة
    الاتحاد السكندري يكشف عن تصميم حافلته الجديدة (15)
  • عرض 16 صورة
    الاتحاد السكندري يكشف عن تصميم حافلته الجديدة (14)
  • عرض 16 صورة
    الاتحاد السكندري يكشف عن تصميم حافلته الجديدة (13)
  • عرض 16 صورة
    الاتحاد السكندري يكشف عن تصميم حافلته الجديدة (12)
  • عرض 16 صورة
    الاتحاد السكندري يكشف عن تصميم حافلته الجديدة (11)
  • عرض 16 صورة
    الاتحاد السكندري يكشف عن تصميم حافلته الجديدة (10)
  • عرض 16 صورة
    الاتحاد السكندري يكشف عن تصميم حافلته الجديدة (1)
  • عرض 16 صورة
    الاتحاد السكندري يكشف عن تصميم حافلته الجديدة (16)
  • عرض 16 صورة
    الاتحاد السكندري يكشف عن تصميم حافلته الجديدة (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلن نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، تصميم الحافلة الخاصة بالفريق، في شكلها الجديد، لتكون جاهزة لتحركات الفريق الأول في مبارياته المختلفة هذا الموسم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد السكندري عبر موقع التواصل الاجتماعي التصميم الجديد للحافلة، التي زُيّنت بشعار النادي ولون الفريق الأخضر المميز.

ويفتتح زعيم الثغر مشواره في الدوري المصري غدًا الجمعة، بمواجهة فريق فاركو مع بداية الموسم.

نادي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي الدوري المصري فاركو الاتحاد السكندري وفاركو الإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
في اليوم العالمي للمدن.. وزير الشباب يطلق مهرجان اللياقة البدنية بالإسكندرية (صور)

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة