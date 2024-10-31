بالصور.. دير سانت كاترين يستقبل 200 سائح من مختلف أنحاء العالم

جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبل دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، السائحين من مختلف جنسيات العالم.

وشهدت الدير اليوم توافد 200 سائح بينهم 156 من جنسيات متنوعة تضمن دول: "فرنسا، روسيا، الهند، أستراليا، إندونيسيا وغيرها"، إلى جانب 44 زائرًا مصريًا، مما يعكس تنوع الزوار واهتمامهم بزيارة هذا الموقع التاريخي الفريد.

وكما استقبل رحلة لأشبال الكشافة من مدينة طور سيناء، تضمنت 90 فردًا، مما أضفى على الأجواء السياحية بمدينة سانت كاترين حيوية خاصة، وعزز روح المغامرة والتعلم في هذا الموقع الأثري العريق، وأحد أهم المعالم التاريخية والدينية التي تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم، كونه يجمع بين التراث الروحي والجمال الطبيعي في قلب سيناء.