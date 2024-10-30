"صحة الدقهلية" تعلن نجاح أول عملية لإعادة بناء قاع العين في مستشفى أجا

الدقهلية- رامي محمود:

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، نجاح فريق طبي في مستشفى أجا المركزي في إجراء أول عملية لإعادة بناء قاع العين، حيث تعتبر من العمليات الكبرى والمعقدة في جراحة الوجه والفكين.

وقال وكيل وزارة الصحة في تصريحات صحفية، إن مستشفى أجا كانت قد استقبلت مريضة تعاني من كسر بقاع العين أدى إلى حدوث خلل بعضلات العين وازدواجية في الرؤية نتيجة الكسر، وتم عمل فحص للعين والتأكد من سلامتها، وتم تجهيز المريضة للعمليات.

فيما أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن العملية تُعد أول عملية بعد افتتاح قسم جراحة الوجه والفكين في المستشفى مؤخرًا والذي يقوم بتشخيص وعلاج وجراحة كسور الوجه والفكين والجمجمة والأورام الحميدة والانتانات المرضية في الوجه والفكين وعلاج أمراض التشوهات الخلقية في الوجه والفكين.

وأعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره للفريق الطبي ولإدارة المستشفى وفي مقدمتهم الدكتور سامر خلاف، مدير المستشفى، والدكتور محمد علي الجراحي، استشاري جراحة الوجه والفكين ورئيس القسم، والدكتور محمد مسعد، مدير إدارة طب الأسنان بالدقهلية، على جهودهم المميزة، وتهنئتهم بنجاح العملية، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق.