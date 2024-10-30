السيطرة على حريق هائل في محل هواتف محمولة ببورسعيد- صور

بورسعيد- طارق الرفاعي:

تمكن رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، من السيطرة على حريق هائل نشب بمحل بيع مستلزمات وخدمات هواتف محمولة بمنطقة شارع النصر، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء.

البداية كانت بتلقي الحماية المدنية، بلاغًا من أحد الأهالي يفيد باندلاع النيران بمحل بيع مستلزمات وخدمات هواتف محمولة بمنطقة شارع النصر.

على الفور تم الدفع بـ2 سيارة إطفاء إلى مكان البلاغ، ونجحوا في السيطرة على الحريق قبل انتقال ألسنة اللهب إلى محال مجاورة أو العقار المتواجد فيه المحل.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، وحُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.