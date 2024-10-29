"بداية جديدة".. 300 شاب وفتاة في ماراثون للجري والدراجات بسوهاج- صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، فعاليات مهرجان الشباب والرياضة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بحضور الدكتور محمد عبدالهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبدالجابر سكرتير عام المحافظة، ومحمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأطلق محافظ سوهاج إشارة بدء ماراثون الدراجات بداية من أمام نادي هيئة قضايا الدولة بالكورنيش الشرقي، وحتى ستاد سوهاج الرياضي، وإشارة بدء ماراثون المشي بداية من الكورنيش الشرقي، وحتى ديوان عام المحافظة، وشارك في المهرجان 300 شاب وفتاة من الكيانات الشبابية وأعضاء مراكز الشباب.

وفى نهاية المهرجان تم عقد ندوة تثقيفية بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة استهدفت الشباب المشاركين في المهرجان.