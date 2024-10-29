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ابنها كشف السبب.. سيدة تنهي حياتها بالحبة القاتلة في سوهاج

10:56 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهت ربة منزل حياتها بتناول مادة سامة بمنزل أسرتها، بطهطا شمالي محافظة سوهاج، وكشف ابنها غموض الواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة طهطا إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول "سعدية. ع" 50 عامًا، ربة منزل مصابة بتسمم، ادعاء تناول قرص حفظ الغلال السام، وتوفيت عقب وصولها.

أفاد ابنها "محمد. ا" 24 عامًا عامل أنه أثناء تواجد والدته بالمنزل تناولت قرص حفظ الغلال، ما نتج عنه إصابتها ووفاتها؛ لسوء حالتها النفسية، ونفي الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

الحبة القاتلة سوهاج مركز شرطة طهطا مستشفى طهطا العام
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