بالصور- وزير الثقافة يتفقد أعمال تطوير قصر ثقافة سوهاج

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة يرافقه اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، خلال زيارته للمحافظة، بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة سوهاج، بحضور الدكتور محمد عبدالهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبدالجابر سكرتير عام المحافظة.

وتفقد وزير الثقافة ومحافظ سوهاج أعمال التطوير الجارية بالقصر، والتي تشمل تطوير كل من مسرح القصر، وقصر ثقافة الطفل، وقاعات الأنشطة، والمكاتب الإدارية، وإحلال وتجديد جميع شبكات المرافق، وواجهات المبنى، بالإضافة إلى أعمال اللاند سكيب، وتنسيق الموقع العام للقصر.

وشدد وزير الثقافة، على ضرورة تسريع وتيرة العمل بقصر ثقافة سوهاج، من أجل الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، وتذليل كافة العقبات التي تعوق سير العمل، مشيدًا بالموقع المتميز لقصر ثقافة سوهاج.

ووجه محافظ سوهاج بإعادة تخطيط المنطقة المحيطة بقصر الثقافة بالكامل لتتناسب مع أعمال تطوير ورفع كفاءة القصر.

جدير بالذكر، أن قصر ثقافة سوهاج مقام على مساحة 3600 م2، ويتكون من مبنيين رئيسيين، هما مبنى القصر والمسرح على مساحة 1300م2، ويضم الدور الأرضي قاعة المسرح الرئيسية وتحتوي على 524 مقعدًا، والمعرض وقاعة كبار الزوار، ثم الدور الأول ويضم عددًا من القاعات منها الفنون الشعبية والموسيقى العربية، ونادي تكنولوجيا المعلومات، والدور الثاني ويحتوي على قاعة متعددة الأغراض ومكتبة، بالإضافة لمبنى قصر ثقافة الطفل، ويتكون من دور أرضي يحتوي على مكتبة الطفل ونادي تكنولوجيا الطفل والمرسم، والدور الأول والثاني يحتويان على غرف إدارية خاصة بالفرع.