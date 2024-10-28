قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بقتل لواء شرطة سابق وزوجته في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

قررت النيابة العامة بأسيوط حبس المتهمين بقتل لواء شرطة بالمعاش وزوجته وإشعال النيران في شقتهما بمنطقة الزهراء بمدينة أسيوط لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط، بالتعاون مع قطاع الأمن العام، من كشف غموض مقتل اللواء وزوجته بعد احتراق شقتهما، وتبين أن نقاشًا كان يعمل لدى المجني عليه، قام بقتله بالاشتراك مع اثنين من أصدقائه بغرض السرقة، وقد اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة بعد ضبطهم.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بلاغًا بنشوب حريق في برج سكني بحي شرق أسيوط، انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، حيث عثروا على جثتي اللواء وزوجته، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى المركزي، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

أظهرت التحريات التي أجراها فريق البحث بقيادة مدير المباحث، بعد فحص كاميرات المراقبة في العمارة، أن النقاش الذي كان يعمل لدى المجني عليه هو المتهم الرئيسي، وقد ارتكب الجريمة بالاشتراك مع اثنين من أصدقائه لسرقة الشقة، استغل الجناة إقامة المجني عليه وزوجته بمفردهما، وأشعلوا النيران في الشقة لإخفاء معالم الجريمة، تم ضبط المتهمين في منطقة غرب مدينة أسيوط، واعترف النقاش بأنه خطط للجريمة بعد ملاحظته أن الضحيتين يقيمان بمفردهما.

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