بالصور - وزير الثقافة يتفقد قصر ثقافة أسيوط ويشيد بالأنشطة الفنية

أسيوط- محمود عجمي:

قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بجولة تفقدية في قصر ثقافة أسيوط بحي غرب، برفقة اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط. شهدت الجولة حضور عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية، بهدف تقييم احتياجات دعم وتفعيل أجهزة وهيئات وزارة الثقافة.

رافق الوزير والمحافظ خلال الزيارة عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وضياء مكاوي، وكيل وزارة الثقافة ورئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي.

بدأت الجولة بتفقد المسرح الشتوي لقصر الثقافة، حيث شهدوا بروفات مسرحية "أبو الفوارس عنتر"، ثم انتقلوا إلى المسرح الصيفي لمتابعة بروفات فريق النور للمكفوفين. كما شملت الجولة زيارة معرض دار المعارف ومعرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

تضمنت الجولة أيضًا زيارة قاعة الموسيقى، حيث قدمت أغنية "الجهاد" بقيادة المايسترو حسام حسني، وتفقد قاعة الفنون الشعبية لمتابعة بروفات فرقة الفنون الشعبية. كما زاروا مكتبة الطفل ومكتبة عفيف الدين الشريف التي تحتوي على مجموعة من الكتب النادرة والمخطوطات.

عقد الوزير والمحافظ اجتماعًا مع رؤساء أقاليم الثقافة ومديري عموم وأفرع وسط وشمال الصعيد، حيث أكد الوزير على أهمية طرح رؤى ثقافية جديدة وتنمية الموارد لتحقيق التطوير الثقافي. وأعرب المحافظ عن دعمه الكامل للأنشطة الثقافية والفنية في المحافظة، مشددًا على أهمية الثقافة في بناء مجتمع مستنير ومبدع.