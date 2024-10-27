دخان كثيف وجثتان في الشقة.. قرار من النيابة بشأن مقتل لواء سابق وزوجته بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

صرحت النيابة العامة بأسيوط، اليوم الأحد، بدفن جثتي لواء شرطة متقاعد وزوجته، عُثر عليهما مقتولين داخل شقتهما بمنطقة الزهراء بمدينة أسيوط.

وكانت النيابة العامة قد قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثماني الضحيتين، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين وإجراء تحريات المباحث.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بلاغاً من اللواء محمد عزت، مدير المباحث الجنائية، يفيد باندلاع حريق داخل إحدى الشقق بمنطقة الزهراء في دائرة قسم ثانٍ.

انتقلت قوات الدفاع المدني والحريق والمباحث الجنائية إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة وجود دخان كثيف داخل الشقة.

وبعد تمكن الضباط من كسر الباب والسيطرة على الحريق، عُثر على جثتي رجل في العقد السابع من العمر وزوجته، مقتولين داخل الشقة، وتم إخطار الأجهزة الأمنية.

وانتقل اللواء وائل نصار وقيادات المديرية إلى موقع الحادث، حيث تبين من الفحص أن الجثتين تعودان للواء شرطة متقاعد يدعى "محسن .ب" وزوجته.

وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بتشكيل فريق بحث لفحص تعاملات الضحيتين والمترددين على مسكنهما، والتحفظ على الهواتف وكاميرات المراقبة بمدخل العمارة والمنطقة المحيطة. وتكثف المباحث جهودها للوصول إلى المتهمين.

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