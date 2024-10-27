أحمد عمر هاشم وشوقي علام في ضيافة جامعة الزقازيق

الشرقية- مصراوي:

استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الأحد الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، والدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية الأسبق، والدكتور محمد محمود هاشم أستاذ الحديث وعلومه والنائب الأسبق لرئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتورة هدى محمود درويش أستاذ ورئيس قسم الأديان المقارنة والعميد الأسبق لكلية الدراسات الآسيوية.

جاء ذلك خلال زيارة لمناقشة رسالة دكتوراه بعنوان "مراكز الفكر الديني وأثرها في مواجهة التطرف والإرهاب" ، للباحث يسري محمود شفيق عزام، شيخ جامع عمرو ابن العاص ومقدم برامج قناة المحور الفضائية.

حضر اللقاء الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و د.هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة ، ود. نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء والتصنيف الدولي ، ود.نبيل مصطفى المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، و د. أحمد جمعة مستشار رئيس الجامعة للسياسات والشؤون الاقتصادية ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامع.

رحب رئيس الجامعة بالضيوف مشيدًا بحضور القامات العلمية والأكاديمية والدينية المرموقة في رحاب جامعة الزقازيق، مؤكداً أن الجامعة تسعد وتفخر باستضافة مثل هذه المناقشات التي تسهم في دعم وتعزيز الفكر العلمي والثقافي، بالاضافة إلى دعم الجامعة للجهود المبذولة في مواجهة التطرف الفكري.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد عمر هاشم عن سعادته بالحضور إلى جامعة الزقازيق والمشاركة في مثل هذه المناقشات العلمية والثقافية التي تفتح آفاقًا جديدة وتثري المعرفة، مشيداً بالجهود المبذولة من الجامعة لدعم البحث العلمي، مؤكدًا أهمية دور المؤسسات الأكاديمية والدينية في التصدي للفكر المتطرف وترسيخ قيم التسامح والسلام.