بالصور- وزير الثقافة في جولة تفقدية لقصر ثقافة بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قصر ثقافة بني سويف، اليوم الأحد، للوقوف على متطلبات دعم وتفعيل أجهزة وهيئات الوزارة، والوقوف علي كافة التطورات لقصور الثقافة في الصعيد.

وخلال الزيارة تجول الوزير يرافقه الدكتور محمد هاني محافظ الإقليم، داخل المسرح المكشوف، وقاعات المعارض، والمسرح الرئيسي والمكتبة ومسرح عرائس الأطفال، وغرفة الفنون الشعبية وغيرها من المباني والمكاتب الإدارية والفنية بالقصر، مؤكدا على أهمية تطوير ورفع كفاءة المسرح المكشوف والمسرح الرئيسي، خاصة فيما يتعلق بتجديد المقاعد، ونظم الإضاءة والصوتيات، وغيرها من المتطلبات اللازمة لتحسين وتطوير منظومة العمل بالقصر، علاوة على توجيهاته ببحث سبل تعزيز دور قاعات المعارض، لتعمل بصفة مستمرة من خلال التنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية من الجامعات، والمدارس لاستضافة المعارض والفعاليات الفنية والثقافية في هذا الجانب.

وناقش محافظ بني سويف مع الوزير، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها ضمن خطة الوزارة، فيما يتعلق بتطوير ورفع ورفع كفاءة قصور وبيوت الثقافة، خاصة قصر ثقافة الشرق، والذي يمثل حجر الزاوية في نشر الثقافة وممارسة الفنون بكافة ربوع مصر، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة في الارتقاء بالوعي والفكر، وبناء الهوية، وتنمية القيم الوطنية، لاسيما تعزيز المشاركة في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، من خلال تقديم البرامج والأنشطة التي تستهدف تشكيل وبناء العقول، باعتبارها إحدى أدوات القوى الناعمة التي تشكل وجدان الإنسان المصري وتساهم في بناء شخصيته.

وأشار وزير الثقافة إلى أن الوزارة تسعى لتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الفكرية والفنية، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الإنسان، وإعادة تشكيل الوعي وتطوير المجتمع، والعمل على ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة.