الكيلو بـ 285 جنيها.. توفير لحوم طازجة بأسعار مخفضة في جنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

طرحت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، كميات كبيرة من اللحوم الطازجة بفروع دلتا ماركت، لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، إن اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وجه بتوفير اللحوم الطازجة للمواطنين بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، إنه جرى ذبح 6 عجول سودانية داخل المجزر الآلي بمدينة الطور، ونقلها إلى فروع دلتا ماركت لطرحها على المواطنين، مؤكدا أنه جرى توزيع 3 عجول بمدن "رأس سدر، أبورديس، أبو زنيمة'، ومن المقرر ان يجري توزيع 3 عجول أخرى بمدن 'الطور، وشرم الشيخ" بسعر 285 جنيها للكيلو.

وأشار إلى أن المحافظة ذلك تسعى نحو توفير اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.