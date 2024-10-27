إصابة 9 مواطنين في انقلاب ميكروباص بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 9 مواطنين بكسور وجروح متفرقة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم الأحد، على الطريق الزراعي الغربي، بالمنشأة جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بانقلاب سيارة ووجود مصابين دائرة مركز شرطة المنشاة.

تبين أنه أثناء سير سيارة قيادة "محمد. ف" 22 عامًا سائق ويقيم دائرة مركز شرطة سوهاج اختلت عجلة القيادة بيده ما نتج عنه انقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من "رحاب. م" 22 عامًا ربة منزل، "أحلام. ن" 17 عامًا ربة منزل، وشقيقتها "تسنيم" 10 عامًا تلميذة، "انشراح. ر" 45 عامًا ربة منزل، "ملك. م" 9 أعوام تلميذة، "غادة. ك" 30 عامًا ربة منزل، "إحسان. ر" 52 عامًا عامل، "وعد. خ" 18 عامًا طالبة، "علاء. د" 45 عامًا عامل، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم من مستقلي السيارة، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.