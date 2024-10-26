معلم يتنمر على تلاميذه في مدرسة بالمنيا ويتعدى عليهم بالضرب.. والتعليم: تم وقفه عن العمل

المنيا-جمال محمد:

سادت حالة من الغضب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالمنيا، منذ مساء أمس الجمعة، بعد انتشار فيديوهات لأحد المدرسين، في مدرسة بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وهو يتنمر على طلاب فصله ويستهزء بهم وملابسهم، وطريقة كلامهم البسيطة.

كما تعدى المدرس صفح بعض التلاميذ على وجهوهم وظهر الطلاب في حالة من الخوف، فضلا عن الاستهزاء بإحدى الطالبات وهي تطلب دخول دورة المياه.

وعبر العشرات من رواد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالمنيا عن استيائهم للفيديوهات المنشورة عبر الصفحات، وأكدوا أن المدرس يقوم بالتدريس في مدرسة التعليم الأساسي بقرية الجرنوس التابعة لمركز بني مزار شمالي غرب المحافظة، مستنكرين ما فعله ووصفوه بالمريض النفسي، ولابد من معالجته وعقابه.

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن المدرس حديث التعيين، وممن جرى تعيينهم في مسابقة 30 ألف معلم، وتم إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق، لحين نظر الوزارة في أمره، وذلك بعد إعداد مذكرة تفصيلية حول الأمر.