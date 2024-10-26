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وقعوا من الدور التاسع.. إصابة 6 أشخاص في سقوط أسانسير بالمحلة

01:26 م السبت 26 أكتوبر 2024

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الغربية - مروة شاهين:

شهدت منطقة محلة البرج بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، اليوم السبت، سقوط أسانسير من الطابق التاسع بإحدى العمارات السكنية، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد، بورود بلاغ من الأهالي، بسقوط أسانسير خاص بإحدى العمارات السكنية في منطقة محلة البرج وداخله عدد من الأشخاص.

انتقلت قوة أمنية، وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ وتبين إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة، نتيجة سقوط أسانسير من الطابق التاسع بإحدى العمارات السكنية بمنطقة محلة البرج.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

مدينة المحلة محافظة الغربية سقوط أسانسير مديرية أمن الغربية الأجهزة الأمنية
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