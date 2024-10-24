السويس تحتفل بعيدها القومي بمسيرة عربات الزهور

السويس - حسام الدين أحمد:

شهد اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، ونائبه الدكتور عبد الله رمضان، إلى جانب القيادات التنفيذية، موكبًا لعربات الزهور الذي انطلق من أمام ديوان عام المحافظة، ضمن فعاليات احتفالات السويس بعيدها القومي.

تحرك موكب الزهور عبر شارع الجلاء وصولًا إلى طريق كورنيش السويس، حيث احتشد آلاف المواطنين لمتابعة الاحتفالات على طول شارع الجلاء والممشى المفتوح المعروف باسم "ممشى أهل السويس".

وشاركت عربات الموكب المزينة بالورود، تحمل تهاني لسكّان السويس، بمشاركة هيئات ومصالح حكومية متعددة مثل جهاز التجميل والنظافة، وإدارات المرور، والإسعاف، والحماية المدنية. جميع العربات تزيّنت بأعلام مصر وعلم السويس.

رافق الموكب عزف أغنية "يا بيوت السويس" بالإضافة إلى أغاني فلكلورية شهيرة ارتبطت بذكريات المقاومة والحرب.

كما تقدّم المسيرة شباب من جمعية الكشافة البحرية والجوية، حاملين أعلام مصر والسويس، مردّدين هتافات "الله أكبر" و"تحيا مصر".

شهد الكرنفال حضور شخصيات تنفيذية وشعبية، إضافة إلى مديري المديريات ورجال الدين، في أجواء احتفالية تعبّر عن روح الانتماء الوطني.