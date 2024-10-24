انهيار والدة عروس الإسماعيلية أمام قبر ابنتها بعد إحالة الزوج للمفتي

الإسماعيلية - مصراوي:

انهارت والدة ياسمين، عروسة الإسماعيلية، أمام قبر ابنتها بعد صدور حكم الإعدام على زوجها المتهم بقتلها. وصرحت الأم: "حق بنتي رجع النهارده، 11 شهرًا من الوجع بدونها وبنموت بعدها".

وأعربت عن حزنها قائلة: "بنتي راحت مني غدرًا بعد 4 شهور فقط من زواجها، ولم أكن أتوقع أن تنتهي حياتها بهذه الطريقة". وقد تزوجت ياسمين سابقًا ولها 3 أبناء من زوج سابق، وكان المتهم يظهر لهم الحب خلال فترة الخطوبة، لكن الخلافات ظهرت بعد الزواج بسبب الغيرة.

أكد الجيران أنه كان دائم الاعتداء عليها، لكن الضحية حرصت على استقرار حياتها الزوجية ولم تخبر أسرتها بتفاصيل خلافاتها. وأضافت الأم أنها تلقت اتصالًا من هاتف ابنتها قبل ساعات من الجريمة، لكن الزوج أكد لها أنه خلاف بسيط وسيسعى لتهدئة الأمور.

بعد انقطاع الاتصال مع ابنتها لمدة يومين، ذهبت للاطمئنان عليها لتجد الشرطة في المنزل وتكتشف الجريمة، قائلة: "لم أكن أتوقع أن تضيع مني بهذه البشاعة، وهي تترك خلفها طفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها 3 سنوات".

تعود تفاصيل الواقعة إلى أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية تمكنت من إلقاء القبض على "محمد. أ." (37 عامًا)، المتهم بقتل زوجته "ياسمين السيد محمود" بطعنات وذبحها بعد 4 أشهر من الزواج. وقد فر هاربًا لمدة يومين، بينما كثفت وحدة مباحث قسم ثانٍ وثالث جهودها للقبض عليه قبل مغادرته المحافظة.

خلال التحقيقات، اعترف المتهم بحدوث مشاجرة مع زوجته تطورت لطعنها بسبب الغيرة، ثم فر هاربًا تاركًا جثمانها في المنزل مع طفلتهما التي شهدت تفاصيل الجريمة. لاحظ الجيران وجود الطفلة بمفردها تبكي واختفاء الأم، مما أثار الشك لأكثر من 48 ساعة. وعندما حضر والد المتهم إلى المسكن، تم كسر الباب ليكتشفوا جثمان الضحية غارقًا في الدماء داخل غرفة النوم.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثمان سيدة داخل منزلها، وتم تشكيل فريق من التحريات والبحث الجنائي لكشف ملابسات الواقعة. توصلت التحريات إلى أن الزوج هو من ارتكب الجريمة، وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات بالإسماعيلية، التي أصدرت حكمًا اليوم بإحالة المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية.