بالأسماء.. 6 مصابين في انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 6 أشخاص اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة الزراعية، وعلى الطريق الزراعي، أمام قرية ناصر، بنطاق مركز دمنهور، في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من:- مصطفى أحمد الاعسر، 22 عاما، كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد، تامر عزيز أحمد، 21 عاما، كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد، طارق محمد شوقي، 17 عاما، كسر بالذراع الأيمن، يوسف يحيي غريب، 17 عاما، اشتباه كسر بالترقوة اليمني، كدمات متفرقة بالجسد، صلاح السيد الجالي، 15 عاما، كدمات متفرقة بالجسد، أسامة السيد الضبع، 20 عاما، سحجات وكدمات متفرقة بالجسد، وجميعهم مقيمون مركز الرحمانية في محافظة البحيرة.

نقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.