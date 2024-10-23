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الشباب والرياضة تنظم بطولة كرة قدم لـ "الروبوتات" في بورسعيد

03:09 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

مديرية الشباب والرياضة

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

تنظم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، مساء غدا الخميس، بطولة كرة قدم لـ "الروبوتات" وذلك بملعب مركز شباب الاستاد نطاق حي المناخ.

أشار محمد عبد العزيز، مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، إلى أن بطولة كرة قدم لـ "الروبوتات" تأتي في إطار الاهتمام بالنشء، والحرص على تنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، فضلا عن مواكبة التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.

ووجه مدير مديرية الشباب والرياضة الدعوة لوسائل الإعلام المختلفة لتغطية فعاليات البطولة المختلفة.

مديرية الشباب والرياضة بورسعيد بطولة كرة قدم الروبوتات
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