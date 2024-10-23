أطلق النار على زوجته ليتهم ابنه.. كيف كشفت الشرطة حيلة مزارع سوهاج؟

سوهاج- عمار عبدالواحد:

اتهمت سيدة ابن زوجها بإصابتها بالرصاص؛ بسبب الخلافات العائلية، بدار السلام جنوبي محافظة سوهاج، وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية لغز الواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام إشارة من المستشفى المركزي بوصول "ج. ا" 43 عامًا ربة منزل مصابة بطلق ناري بسمانة الساق.

واتهمت المصابة ابن زوجها "وليد. ا" 26 عامًا، عامل، بالاعتداء عليها وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، ما نتج عنه إصابتها؛ بسبب خلافات عائلية.

تم ضبط المذكور وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وعلل اتهامه لذات الخلافات، وتوصلت التحريات إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المصابة وأن محدث إصابتها زوجها "والد المتهم" المدعو "أحمد. م" 64 عامًا عامل بالاتفاق بينهما؛ وذلك لاتهام نجله المذكور لوجود خلافات عائلية بينهما؛ بسبب رغبته في بيع قطعة أرض ملكه ورفض نجله ذلك.

تم ضبط الأخير، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.