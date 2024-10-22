السجن 10 أعوام لمتهم بحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، حضوريًا بالسجن 10 أعوام على عامل، بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص في قرية هو مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

ترجع بداية القضية إلى شهر مارس 2024 عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا القبض على عامل بحوزته بندقية آلية ومسدس وذخائر 17 طلقة دون ترخيص في قرية هو مركز نجع حمادي.

وبعد التأكد من تفاصيل الواقعة من قبل جهات التحقيق تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادي والتي قضت بحبس المتهم 10 أعوام حضوريًا بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص في قرية هو.