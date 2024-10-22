المشوار الأخير.. أمن سوهاج يكشف غموض جثة زراعات جرجا

سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الثلاثاء، غموض العثور على جثة سائق بطريق فرعي وسط الزراعات، بجرجا جنوبي المحافظة، إذ تبين أن وراء ارتكاب الجريمة ميكانيكي وعاطل.

البداية كانت بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة شخص بطريق فرعي وسط الزراعات دائرة مركز شرطة جرجا.

انتقل إلى مكان البلاغ مأمور وضباط مركز شرطة جرجا، وتبين أن الجثة تخص "السيد. ا" 23 عامًا سائق توك توك ويقيم مركز شرطة البلينا، ومسجاة على ظهرها بطريق فرعي دائرة المركز وبها عدة جروح وطعنات نافذة بالصدر، وعثر بين طيات ملابسه على مبلغ مالي، وعثر على التوك توك الخاص به على مسافة قريبة من جثة المجني عليه.

وتوصلت جهود البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "فاروق. ع " 32 عامًا ميكانيكي سيارات ويقيم جرجا، والسابق اتهامه في قضايا "سلاح، سرقة، ضرب، مخدرات"، "محمد. ا" 29 عامًا عاطل ويقيم بذات العنوان، والسابق اتهامه في قضايا "سلاح، سرقة، مخدرات".

تم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة؛ لمرورهما بضائقة مالية، وأضافا أنهما بتاريخ الواقعة استوقف الثاني المجني عليه أثناء سيره بقرية دائرة مركز شرطة البلينا واستقل التوك توك لتوصيله لبندر جرجا وأثناء سيرهما بطريق فرعي مؤدي لجرجا وبناءً على اتفاق مسبق كان في انتظاره الأول واستقل التوك توك رفقتهما

وبمحل الواقعة باغته الأول وتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته، ما نتج عنه إصابته المشار إليها التي أودت بحياته، وتركاه في مكان الواقعة، واستوليا على التوك توك، وبإرشاد الأول تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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