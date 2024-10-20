جثة شاب ملقاة بجرجا وآثار طعنات غامضة تثير الرعب.. البحث جارٍ عن القاتل

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب، دائرة مركز شرطة جرجا، بعدما أثارت الواقعة الرعب بين أهالي المحافظة.

وتلقى اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج، إشارة من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر دائرة مركز شرطة جرجا، ولم يتعرف عليها أحد من أهالي المنطقة.

وتبين من التحريات العثور على جثة "السيد. ا" ويقيم دائرة مركز شرطة البلينا ومصابة بعدة طعنات متفرقة بالجسد، وجرى نقلها لمشرحة المستشفى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط مرتكبيها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.