طفلة الغربية "ريماس" راحت ضحية "كيسين مكرونة" - صور

الغربية - مروة شاهين:

لم تكمل الطفلة ريماس عامها الثالث، ولم تعرف الحقد أو الكراهية، لكنها راحت ضحية انتقام جارتها من والدتها، والسبب "كيسين من المعكرونة".

تروي رشا محمد عبد القادر، والدة ريماس، كيف فوجئت باختفاء ابنتها منذ عدة أيام، حيث ظنت أنها تلعب كعادتها، حتى عُثر عليها داخل إحدى الترع. "مصدقتش أنها هتقتل بنتي.. قالت لي هندمك على أغلي ما عندك.. بس ما تخيلتش إنها هتنتقم مني في بنتي عشان كيسين مكرونة".

وفق حديثها لمصراوي، ذكرت رشا أنها "توجهت إلى السوق قبل 21 يومًا، حيث تعرضت لواقعة سرقة ضلعت فيها جارتها التي استولت على كيسين من المعكرونة من حقيبتها. إلا أنها عندما واجهتها، توعدتها بالانتقام في أغلى ما تملك.

وقد عثرت وحدة مباحث مركز شرطة السنطة على جثة الطفلة داخل جوال ملقى في إحدى الترع بمحيط مسكنها في عزبة حسام الخطيب، بعد بلاغ من أسرتها. وبتفريغ كاميرات المراقبة لتتبع خط سير "ريماس"، تبين أن جارتها ارتكبت الواقعة. وألقي القبض عليها واعترفت بتفاصيل جريمتها.

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