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جثة داخل جوال.. كشف غموض اختفاء الطفلة ريماس في الغربية

12:56 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

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الغربية - مروة شاهين:

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية، من العثور على جثة الطفلة ريماس المقيمة، بعزبة حسام الخطيب، داخل جوال ملقى في أحدى الترع، بعد أن قامت إحدى جيرانها بإنهاء حياتها خنقاً، ووضعها داخل الجوال، بسبب خلافات سابقة مع أسرتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بتغيب طفلة في العقد الأول من العمر، حال تواجدها بعزبة حسام الخطيب بدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وقوات الإنقاذ النهري إلى محل الواقعة وتبين أن الطفلة تدعى ريماس وتبلغ من العمر 3 سنوات متغيبة عن منزلها.

وجرى تفريغ كاميرات المراقبة، لتتبع خط سيرها، والاستعانة بقوات الإنقاذ النهري للبحث عنها داخل الترعة المارة للتأكد من سقوطها داخل الترعة من عدمه، و بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمه، واعترفت بارتكابها الواقعة، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

مركز شرطة السنطة الغربية الطفلة ريماس عزبة حسام الخطيب
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