المشدد 15 سنة لسائق قتل زوجته في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصدرت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة على سائق أدين بقتل زوجته إثر مشادة كلامية بينهما في مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

جاء الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت المهدي، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وبأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم "عمرو ا ن ق"، 41 سنة، ويعمل سائقًا، من سكان كفر عبيان بأبو زعبل، مركز الخانكة، للمحاكمة في القضية رقم 9919 لسنة 2024 جنح الخانكة، والمقيدة برقم 585 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، بتهمة قتل زوجته هانم إبراهيم حامد سليمان عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهم اعتدى على المجني عليها خلال مشادة كلامية بينهما، حيث ضربها بيديه في أنحاء متفرقة من جسدها، ثم قام بكتم أنفاسها بوضع يديه على فمها وأنفها، ما أدى إلى وفاتها وفقًا لتقرير الطب الشرعي.

وأثبت التقرير أن الإصابات التي تعرضت لها المجني عليها كانت سببًا مباشرًا في وفاتها، كما هو موضح في التحقيقات.