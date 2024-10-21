محافظ المنيا يتابع تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء بمطاي -صور

المنيا- جمال محمد:

تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الاثنين، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة مطاي، لتسهيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، والتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح واستكمال ملفاتهم، مشددا على زيادة وتيرة العمل و تسريع إنهاء الإجراءات.

وخلال جولته بالمركز التكنولوجي بمطاي، حرص المحافظ على الاستماع لعدد من طلبات وشكاوى المواطنين بشأن إنهاء و استكمال أوراقهم، موجهًا رئيس المركز بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين من راغبي التصالح وزيادة عدد الشبابيك للتيسير على المواطنين، وتسهيل مهام المحامين لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة مع توفير كافة أوجه الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة والإمكانيات اللازمة وزيادة وعي المواطنين بأهمية التصالح بشتى الطرق والوسائل وتوفير سيارات متنقلة ومجهزة بأحدث التقنيات الحديثة، والتواصل المباشر عبر الهاتف أو الرسائل النصية القصيرة للتنبيه على المواطنين باستكمال ملفاتهم والاستفادة من التيسيرات والمميزات التي تقدمها الحكومة قبل انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح فى ٤ نوفمبر المقبل .

كما شدد المحافظ، على ضرورة تعاون الموظفين القائمين على ملف التصالح لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتوضيح الشروط وتحديد المستندات المطلوبة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد .

وأثناء خروجه من المركز التكنولوجى، استوقف المحافظ عدد من المواطنين لعرض مطالبهم، ووجه بسرعة حل مشاكلهم الخاصة بالمياه والصرف والصحة و صرف إعانات.