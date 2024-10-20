السجن المشدد 5 سنوات لطبيب فى الشرقية لإدانته بتزوير شهادة وفاة

الشرقية - مصراوي:

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأحد، حكما بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ضد طبيب لاتهامه بتزوير شهادة وفاة متهم في قضية برقم 7845 سنة 2024 دائرة قسم ثان الزقازيق.

تشكلت هيئة المحكمة من المستشار علي أحمد رجب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسام محمد مكاوي وحسام الهجرسي وخالد عودة، وسكرتارية أحمد رمزي.

كانت النيابة العامة، قررت إحالة الطبيب البشري المتهم المدعو "إ.ع" والبالغ 55 عام من العمر إلى محاكمته جنائيا لاتهامه بمساعدة آخر في تزوير شهادة وفاة لشخص متهم في قضية ما.

واستخرج الطبيب، مستخرج رسمي مزور وهو صورة طبق الأصل من شهادة وفاة، وصورة طبق الأصل من قيد وفاة ورقي، وصورة طبق الأصل من أفاده طبية زعم استخراجهم من مكتب صحة الزقازيق ثالث.