القبض على عنصر إجرامي هارب من 150 سنة حبس في قنا



قنا - عبد الرحمن القرشي:

نجحت مديرية أمن قنا، في عملية أمنية نوعية، في القبض على عنصر إجرامي هارب من تنفيذ أحكام في عدة قضايا قتل وسرقة بالإكراه تقدر بحوالي 150 سنة سجن.

تمكنت قوات الأمن، خلال حملة مكبرة نفذتها في قرية أبو دياب شرق بمركز دشنا، من ضبط المتهم "ن" في العشرينيات من عمره، وُجد بحوزته أسلحة نارية، مما يؤكد خطورته واندماجه في الأنشطة الإجرامية.

يواجه المتهم اتهامات بتنفيذ العديد من الجرائم، أبرزها القتل والسرقة بالإكراه، بالإضافة إلى ترويع المواطنين، وصدرت ضده أحكام قضائية غيابية بلغ مجموعها نحو 150 سنة حبس.

تأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة الأمن المصرية لمكافحة الجريمة في مختلف صورها، وحماية أمن المواطنين واستقرارهم، وأثبتت هذه العملية مدى اليقظة والجاهزية التي تتمتع بها قوات الأمن في التعامل مع العناصر الإجرامية الخطرة.

وجرى التحفظ على المتهم والأسلحة المضبوطة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي ستكشف المزيد من التفاصيل حول نشاط هذا العنصر الإجرامي وارتباطه بغيره من العناصر.