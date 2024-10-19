كسر خط مياه رئيسي وسط الإسكندرية.. وفرق الصيانة تتدخل- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

بدأ حي وسط الإسكندرية بالتعاون مع شركة مياه الشرب، اليوم السبت، أعمال إصلاح كسر الخط الناقل للمياه بطريق الإسكندرية الزراعي، مدخل نادي الصيد، وذلك دون تأثير على حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات حي وسط بلاغًا يفيد حدوث كسر بماسورة مياه بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، وانتقلت زينب السيد، رئيس حي وسط، ومسئولي شركة مياه الشرب بالإسكندرية والطرق إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة من خلال فرق الصيانة حدوث كسر بالخط الناقل للمياه قطر 1000 مل ما أدى إلى تراكم المياه، دون تأثير على حركة المرور.

وأوضحت رئيس حي وسط، أنه جارى إصلاح الخط وشفط المياه وإعادة رصف الطريق لتسهيل حركة المواطنين والسيارات، مؤكدة أن الكسر لن يؤثر على ضغط المياه للمناطق المجاورة.