4 مصابين في حادث تصادم في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة، في حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل، على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة بني سويف ، اليوم الجمعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل، على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من كمين سمسطا جنوب غربي المحافظة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة سعد قطب إبراهيم، 67 عامًا، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و محمد أحمد علي، 60 عامًا، كدمات و سحجات، و نورهان عصام عبدالحكيم، 3 أعوام، وكدمات بالصدر، كيرلس جرجس يعقوب، 35 عامًا، كسر بالساق اليمنى

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.