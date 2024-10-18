بعد زيادة تعريفة الركوب.. محافظ القليوبية يوجه تحذيرا للسائقين

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقدَّ المهندس ايمن عطيه محافظ القليوبية اجتماعًا موسعًا مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية.

وفي هذا الصدد أصدر محافظ القليوبية قرار رقم 1086 لسنة 2024 الخاص بتشكيل لجنة لتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة للخطوط الطويلة والداخلية، وذلك على إثر زيادة أسعار الوقود التى أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024:

وتقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون الأسعار كالتالي: بنزين 95 .. 17 جنيه لتر، بنزين 92 .. 15.25 جنيه لتر، بنزين 80 .. 13.75 جنيه لتر، السولار 13.50 جنيه لتر، والكيروسين 13.50 جنيه لتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن، وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، وغاز السيارات 7 جنيهات/ م3.

وأوضح "المحافظ"، أن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

وفي السياق أضاف "عطية" أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى أي شكاوى للمواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك على مدار 24 ساعة، مطالبا المواطنين برصد أى مخالفات وإرسالها على الخط الساخن 114، بجانب خط الواتس آب 01119992624، وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل، واتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين، وشكاوى مجلس الوزراء الخط الساخن (16528) وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.

وأكد المحافظ، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر ومُنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.

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