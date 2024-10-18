أول تحرك من "تموين الإسكندرية" بعد زيادة أسعار الوقود

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلن المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، توجيه حملات للتفتيش على محطات الوقود بعد قرار تحريك أسعار المواد البترولية وتشكيل غرف عمليات لتلقي أي شكاوى متعلقة بهذا الشأن.

وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إنه جرى توجيه جميع الأجهزة الرقابية بالمديرية من الإدارة العامة للتجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية، للمرور و التفتيش على جميع محطات تموين السيارات بالمحافظة وعمل الجرد اللازم والتأكد من وفرة الوقود المعروض.

وأضاف أن التفتيش يأتي أيضا للتأكد من الإعلان عن الأسعار الجديدة وعدم وجود ازدحام أو تكدس و اتخاذ اللازم فى حالة ظهور أى معوقات للعمل على حلها فورا من خلال غرفة العمليات الرئيسية.

وأشار إلى أن وكيل الوزارة وجخ بتشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة بمديرية التموين لتلقي أي شكاوى وحلها على الفور والعرض على غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، فيما لم تتلق غرفة العمليات الرئيسية تي شكاوى حتى الآن.

وكانت قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تحريك أسعار الوقود اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر، وذلك على النحو التالى :

بنزين 95 بسعر 17 جنيها للتر، بنزين 92 بسعر 15.25 جنيه للتر، بنزين 80 بسعر 13.75 جنيه للتر، السولار بسعر 13.50 جنيه للتر، الكيروسين بسعر 13.50 جنيه للتر، غاز تموين السيارات 7 جنيها للمتر المكعب، وارتفع المازوت المورد لباقي الصناعات ليصبح سعر طن المازوت 9500 جنيه .